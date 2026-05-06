アメリカのルビオ国務長官は5日、来週北京で行われる予定の米中首脳会談で、「台湾問題」が議題になるとの見通しを示した。ルビオ国務長官：台湾は間違いなく議題になる。この問題については我々の立場を中国側が理解しているし、我々も中国側の立場を理解している。ルビオ氏は、アメリカも中国も「地域の不安定化は双方の利益にならず、台湾に関しても、必要はない」と語り、台湾周辺での軍事演習などを念頭に自制を促した。また