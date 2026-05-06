【幸せなので悪女転生でも構いません！】 5月6日 連載開始 【拡大画像へ】 NHN comicoは、マンガアプリ「comico」において杉田円夏氏のタテカラー漫画「幸せなので悪女転生でも構いません！」の連載を開始した。 本作は、「没落令嬢は大きな侯爵さまの筋肉に守られる」で構成を担当した杉田氏のオリジナルデビュー作品。愛読していた小説の悪女に転生した主人公が、絶望の運