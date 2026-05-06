ディーン・フジオカが主演を務める『LOVED ONE』が、フジテレビ系水10ドラマ枠で放送中。完全オリジナル脚本となる本作は、“死因不明”という社会課題に切り込みながら、法医学専門チームMEJが声なき痕跡から真実を追うヒューマンミステリーだ。 参考：ディーン・フジオカ、『LOVED ONE』で大事にする“連続性”「『ちいかわ』の精神を忘れずに」 企画・プロデュースを務めるのは、