胆石症は、痛み以外にもさまざまな症状を引き起こすことがあります。黄疸や発熱、吐き気、食欲不振など、一見すると胆石症とは結びつきにくい症状が現れる場合もあります。重症化のサインを見落とさないために、痛み以外の症状についても正しく理解しておくことが大切です。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センタӦ