2008年6月17日の夜8時30分ごろ、ソウル瑞草区盤浦洞（ソチョグ・パンポドン）の高速バスターミナル湖南（ホナム）線（現セントラルシティ）前は、いつものように旅行客や通行人で賑わっていた。【写真】殺害した恋人を「汚水処理槽」に遺棄…韓国の鬼畜男湿った初夏の空気が漂う中、不自然な長い髪のカツラを被り、眼鏡で顔を隠したがっしりした体格の男が雑踏に紛れ込んでいた。彼はしばらく周囲を見渡すと、やがて一点に視線を止