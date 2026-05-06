写真：『丸山純奈 エッグマンスリーLIVE vol.1』ライブ写真（全6点） 今、路上で最も人を集めるシンガーソングライター・丸山純奈（まるやま すみな）が3ヵ月連続ライブ『丸山純奈 エッグマンスリーLIVE vol.1』を5月5日、東京・Shibuya eggmanにて開催。ピアノとアコースティックギターによる特別編成で行われた同公演のオフィシャルレポートが到着した。 ■【レポート】丸