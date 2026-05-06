◇プロ野球セ・リーグ巨人3ー2ヤクルト（5月5日、東京ドーム）5回63球の省エネ投法をもって、無失点でマウンドを譲った赤星優志投手について、巨人の杉内俊哉投手チーフコーチは「5回まで行くとは思ってなかった」と率直な感想を口にしました。「5回まで行くとは思ってなかった。3、4回かなと思っていたんで。今年、最長が2回だったので。相手打線が早打ちしてくれたので、5回で球数少なくいきました」ここまでは中継ぎで9試合に