Image: スリーアール株式会社 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。出張先で洗ったシャツが乾かない。雨のあとは子どもの運動靴がいつまでも湿っている。布団を干したいのに天気が続かない。梅雨が到来すればこういった悩みも加速しますよね。そんなジメジメ対策に便利そうなのがmachi-yaに登場した「ぽけどらいトラベル」かもしれません。持ち出し