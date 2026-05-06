Photo: 内藤青也 見た目も写りもY2K、値段は23K（涙）。あっしは生まれも育ちもY2K。2000年をまたごうとするあの時代のバイブスが、身体と脳と感性に染み付いちゃっているもんで、あの頃の“匂い”がするアイテムにはめっぽう目がないんです。そんな私ですから、以前ギズモードの記事で紹介したスケルトンなカメラ「Holo Digital camera V2」には一発でやられてしまいました。無論、即ポチり