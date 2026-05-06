筆者の話です。婚礼道具をそろえる中で、知人の紹介でお得に購入できたときのこと。ありがたいはずの出来事が、思わぬ形で引っかかることになりました。 紹介のひと言 「知り合いがいるから安くしてもらえるよ」婚礼道具をそろえるためにお店を探していたとき、知人からそう声をかけてもらいました。 紹介という形に少し安心しながら足を運ぶと、店員の対応も丁寧で、値段も少しサービスしてもらえます。その場