「ミッドナイト・サン」などのヒット曲で知られるスウェーデン出身の歌手ザラ・ラーソンが、自身の本格ツアーを実現するため、大学でのライブ出演を続けていることを明かした。世界的ヒットを重ねる一方、ザラはツアー制作にかかる莫大な費用を賄う必要があるという。 【写真】体型批判のスタイリストを解雇したザラ・ラーソン実際どうなの 4月25日、イェール大学の「スプリング・フ