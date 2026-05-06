岡山北警察署 5日午後4時ごろ、岡山県吉備中央町高谷の県道で、軽トラックが車線をはみ出して路肩の岩に衝突し、男性が死亡しました。 岡山北警察署によりますと、死亡したのは、岡山市中区の男性（85歳）です。事故当時、会話ができていましたが、搬送先の病院で容態が急変して死亡しました。 現場は、片側一車線の見通しの良いカーブです。警察は自損事故とみて原因を調べています。