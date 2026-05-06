歌手・田原俊彦の通算８２枚目となる新シングルのタイトルが６日、「ナニコレ最高！！！」（６月１７日発売）に決まった。合わせて詳細が発表された。同曲は音楽制作チーム「ＭＩＳＳＩＮＧＳｏｕｎｄＴｒａｃｋｓ（ＴｏｍｏｔａｋａＳＥＫＩＹＡ，ＹＵＫＩＫＡＮＥＳＡＫＡ，ＫｅｎｔａｒｏｕＫａｗａｉ）」と、作詞家・真間稜が楽曲提供したナンバー。公開されたジャケットビジュアルはカラフルでファッショナブ