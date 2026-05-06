ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は６日、大型連休最終日となったこの日の高速道路の渋滞予測を報じた。進行を務める同局の宇賀神メグアナウンサーが「連休最終日も高速道路では混雑が予想されています」と伝え、関越道（所沢付近）、東北道（加須ＩＣ付近）、中央道（八王子付近）、東名（港北ＰＡ付近）の映像を流し「こちらは現在の主な高速道路の様子です。上り下りともに目立った混雑はありま