◇インターリーグドジャース−アストロズ（2026年5月5日ヒューストン）ドジャースの大谷翔平投手（31）が5日（日本時間6日）、敵地でのアストロズ戦に先発。3回に、この試合2本目となるソロ本塁打を浴びた。0−1の3回、先頭・アレンをニゴロに打ち取ったが続くシューメイクに1ストライクからの2球目、外寄りの直球を振り抜かれ、左翼ポール際にソロを被弾。口を真一文字に結んで首をかしげ悔しそうな表情を見せた。初