5人組グループ・嵐の二宮和也とお笑いコンビ・チョコレートプラネット（長田庄平・松尾駿）がMCを務めるTBSのバラエティー番組『ニノチョコマッチ』が、6日午後8時54分から放送される。【写真】白熱する“異種頂上決戦”に大興奮の二宮和也、玉森裕太ら本番組は、各界の一流同士によるジャンルの垣根を越えた“異種頂上決戦”をテーマに、対決の勝者を予想していく番組。昨年9月と12月に放送され、本放送が第3回となる。今回も