人気レースクイーンの阿比留あんな（29）が6日までに自身のインスタグラムを更新。“透け透け”コスチュームでスーパーGT第2戦の成績を報告した。「SGT富士GWスペシャルありがとうございました15番手からスタートして10番チェッカーポイントゲットです」と、4日に静岡・富士スピードウェイで開催されたスーパーGT第2戦300クラス決勝のK-tunesRCFGT3の成績を報告。「高木さんのお誕生日をお祝いしたり和気あいあ