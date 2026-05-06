国際環境認証制度「ブルーフラッグ」をアジアで初めて取得した福井県・若狭和田ビーチを舞台に、命と向き合うライフセーバーたちの姿を描く青春映画『ライフセーバー！』が、5月29日より福井先行公開、6月12日より東京・ヒューマントラストシネマ渋谷、イオンシネマほか全国で公開される。本予告と場面写真11点が一挙解禁された。【動画】映画『ライフセーバー！』予告編主演には、Z世代を中心に支持を集め、モデル・俳優の枠