田原俊彦（65）の通算82枚目となるニューシングルが「ナニコレ最高！！！」（6月17日発売）に決まったことが6日付で解禁となった。また、ジャケット写真の公開、フリーイベントの開催も決定した。2月には今年の全国ツアーのタイトル「DANCE with KING of IDOL2026〜パーティーはこれからだ！〜」が発表された。ツアーと新曲、両方のつながりを感じさせるものになっている。6月には千葉、大阪、名古屋で、シングルリリース記念のフ