長岡市で5日、柏崎市に住む会社員の男（19）が無免許運転の疑いで現行犯逮捕されました。男は、5日午後8時半頃、長岡市古正寺町の道路で、運転免許を受けていないまま軽自動車を運転した疑いがもたれています。パトロール中の警察官が不審な車を発見し、呼び止めて確認したところ免許がなかったということです。男が運転していたのは他人名義の軽自動車で、盗んだものではないということです。当時1人で乗車していました。男