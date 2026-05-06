『少女小説を知るための100冊』や『少女小説とSF』などの著作で知られる書評家の嵯峨景子が、近作の中から今読むべき注目のライト文芸をピックアップしてご紹介する連載企画。今回はバレエ×少年漫画×AIのラブストーリーから「このミステリーがすごい！」大賞受賞作の続編まで、5タイトルをセレクト。 【画像】紹介タイトル ■雪村花菜『真夜中の寄宿舎で秘密のお茶会を』（KADOKAWA）『紅霞後宮物語』