鋸南保田＆長狭街道を経由京成バス千葉セントラルと日東交通は2026年4月30日、高速バス東京鴨川線「アクシー号」のダイヤ改正を5月16日に行うとともに、新系統の運行を開始すると発表しました。 【ルート全然違うじゃん…!?】これが鴨川線の「新系統」です（地図／画像）アクシー号はバスターミナル東京八重洲などから東京湾アクアライン、房総半島内陸をゆくJR久留里線沿いの久留里街道などを経由し、外房の鴨川市を結ぶ路線