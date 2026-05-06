気温が上がりはじめ、春の陽気に誘われて外出する人が増えてくる季節になりました。特に、北陸では山菜採りや畑仕事など、藪に入る人も少なくありません。この季節に注意したいのが、「マダニ」による被害です。マダニは致死率が10〜３0％と非常に高く、特効薬がない「SFTS（重症熱性血小板減少症候群）」のウイルスを保有しており、刺されると死に至る危険性もあります。越冬したマダニが空腹状態で活動を再開するこの時期、身を