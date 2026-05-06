3人組バンドのDannie May（ダニー・メイ）の代表曲「未完成婚姻論」が、5日までにSpotify韓国バイラルチャートで1位を獲得した。Dannie Mayは19年に結成し、独自の歌い分けやコーラスなどボーカルワークを3人全員でこなし、セルフプロデュースを行う3ボーカルバンド。昨年「JAPAN JAM」に初出演すると、「COUNTDOWN JAPAN」出演など大型フェスへの出演が相次ぎ、3日には「JAPAN JAM」に出演していた。「未完成婚姻論」は今年1月リ