歌舞伎俳優片岡仁左衛門（82）の孫片岡千之助（26）が5日までにインスタグラムを更新。俳優齋藤潤（18）と共演した舞踊について投稿した。千之助は、NHK「あきない世傳金と銀3」で「二人道成寺」を踊る写真をアップし「齋藤潤くんと二人道成寺を踊らせていただきました。一生懸命にお稽古を積んで初めての舞踊に挑まれた潤くんの姿には心を打たれるものがありました」と記した。さらに「このまま日本舞踊を続けてほしいな、な