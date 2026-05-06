俳優鈴木福（21）が5日、インスタグラムを更新。バイクに乗る姿を投稿した。鈴木は大型バイクにまたがり、満面の笑みを見せる写真をアップし、NHK「コンビニ兄弟」での役柄だとした。「僕の演じる廣瀬太郎は、バイクに乗って通勤してます！小さいころからバイクに憧れのある僕ですが、バイクに乗る役は実は初めて！」と、うれしそうに記した。フォロワーからは「かっこいい」の声や、「仮面ライダーみたい！！」と、鈴木が子供の