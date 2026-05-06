元子役で女優の谷花音（22）が5日までに、自身のインスタグラムを更新。22歳の誕生日を迎えたことを報告した。谷は「22歳になりました！！きゃーーーーにゃんにゃんの1年ですね」とつづり、子役時代の写真を添えたケーキの前で笑顔の写真を披露。「夜ご飯はおいしいお肉を食べて幸せいっぱいになりました」とつづった。この投稿にファンからは「かのんちゃんもう22歳？！」「誕生日おめでとう」「全開ガールに出ていた頃を思い出