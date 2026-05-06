元SKE48で現タレントの藤本冬香（28）が5日までに自身のXを更新。5月18日発売のファースト写真集「無防備な私」のオフショットを掲載した。「絶対絶対ゲットしてください」の言葉とともに背中が全開ではかなげな表情をうかべる1枚を投稿。ファンからは「オフショットでサービスしすぎ」「スタイルが抜群」などの声が上がっている。藤本は18年12月に9期生としてSKE48に加入し、25年9月に卒業。以降も芸能活動を継続している。