タレント渡辺満里奈（55）が、5日までに、ブログを更新。女優石田ひかり（53）と一緒に、小泉今日子が5月2、3日に開催した東京・日本武道館公演「KK60〜コイズミ記念館〜KYOKOKOIZUMITOU 2026」を訪れたことを報告した。渡辺は、「小泉今日子さんは徹頭徹尾かっこいい！！」として、石田との客席でのツーショットを公開。ふたりともグッズのTシャツを着て、カメラに向かって笑顔を見せている。渡辺は、「最高にかっこよくて