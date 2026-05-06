◆米大リーグアストロズ―ドジャース（５日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）アストロズのＣ・ウォーカー内野手（３５）が５日（日本時間６日）、本拠地・ドジャース戦に「４番・ＤＨ」で先発出場。２回にここまで今季被弾のなかった大谷翔平投手（３１）から９号先制ソロをマークした。ド軍相手には直近１３試合で１２本目のアーチとなった。０―０の２回先頭。ウォーカーは大谷の初球、内角高めの９７・７マイ