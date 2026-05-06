英国出身の世界的なロックバンド、ザ・ローリング・ストーンズの最新スタジオ・アルバム「フォーリン・タングス（ＦｏｒｅｉｇｎＴｏｎｇｕｅｓ）」が７月１０日に発売されることが６日、分かった。デジタル・アルバムのプレオーダーとトレイラー映像の公開に合わせて「イン・ザ・スターズ（ＩｎＴｈｅＳｔａｒｓ）」と「ラフ・アンド・ツイステッド（ＲｏｕｇｈａｎｄＴｗｉｓｔｅｄ）」の２曲が先行公開された。「