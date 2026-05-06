６日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、多江（生田絵梨花）と医学生との縁談話が進んでいることが明らかになった。日曜日の外出日に、多江はわざわざ洋髪から日本髪に戻して実家に帰る。医師の父は「手紙に書いた通り、太田先生の次男とお前との見合いを進めることになった」と伝え、「先方はまだ医学生だから結婚は先になるが、お前も嫁入りの修業に看護を学んでいるからちょうどいいだろう」と言う。お相