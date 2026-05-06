大西洋を航行中のクルーズ船で発生した「ハンタウイルス」の集団感染の疑いをめぐり、WHO＝世界保健機関が、「ヒトからヒトに感染した可能性がある」と発表しました。【映像】船内の様子（資料）5日、WHOは会見で、大西洋を航行中のクルーズ船で3人が感染の疑いで死亡した「ハンタウイルス」について、「濃厚接触者の間で、ヒトからヒトに感染した可能性がある」と発表しました。最初に発症した乗客は、潜伏期間を考慮すると