ＴＢＳの宇賀神メグアナウンサーが６日までに自身のＳＮＳを更新。こどもの日に合わせて子どもの頃の写真を披露した。宇賀神アナはインスタグラムに「こどもの日ＴＨＥＴＩＭＥ，シマエナガ体操そしてインスタライブにお越しいただいた皆さま配信をご覧いただいた皆さま朝早くからありがとうございました！」と書き出すと、続けて「こどもの日ということでインスタライブでもクイズになった写真を一枚。なぜか眉間に皺（