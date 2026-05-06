ホルムズ海峡周辺でアメリカとイラン双方が武力を行使したことをめぐり、トランプ大統領は停戦合意違反の基準について明言を避けました。【映像】停戦合意違反の基準について明言を避けるトランプ氏トランプ大統領「（Q.何をすれば停戦違反になるのか）いずれ分かるだろう。私が知らせるからな。彼ら（イラン）は何をすべきか、何をしてはいけないか分かっている」トランプ大統領は5日、ホルムズ海峡周辺でアメリカとイラン双