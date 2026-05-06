女優齊藤京子（28）が5日までにインスタグラムを更新。ヒコロヒーと出演するテレビ朝日系バラエティー「キョコロヒー」のイベントを終えたことを投稿した。齊藤は「生キョコロヒー2026ありがとうございました！1年に1度のビッグイベントでしたが、今年は特に印象的なイベントになったなと思います会場中がキョコロヒーの愛で埋め尽くされたそんな幸せな空間でした」と記した。同番組は21年に放送スタート。齊藤は「これか