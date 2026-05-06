京都府南丹市で男の子の遺体を遺棄したとして逮捕された父親について、警察はきょうにも殺人の疑いで再逮捕する方針です。【映像】安達優季容疑者の様子安達優季容疑者（37）は、3月23日から先月13日までに息子の結希さん（当時11）の遺体を、南丹市内の山林など数カ所に遺棄した疑いがもたれています。安達容疑者は警察に対し容疑を認めていて、逮捕前には結希さんの殺害についても認める趣旨の話をしていたということです