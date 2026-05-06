◇ア・リーグブルージェイズ ― レイズ（2026年5月5日タンパ）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が5日（日本時間6日）、敵地でのレイズに「3番・三塁」で先発。2日のツインズ戦以来3試合ぶりにマルチ安打をマークした。スタメンを外れたゲレロに代わり、メジャーで初めて3番に座った岡本は、初回2死走者なしの第1打席で右中間へ2試合ぶりの10号ソロ。1ボール1ストライクからの3球目、レイズ先発右腕ラスムセンの外角