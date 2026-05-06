タレント中川翔子（41）が5日、インスタグラムを更新。誕生日を報告した。中川は「しようこはレベルがあがった！HPがあがった！MPがあがった！すばやさがさがった！えがおがふえた！」とつづり、額に「LVUP」と書かれ、ピンクのハートやリボンで飾られた写真を公開した。そして「しょこたん歌手活動20周年これからもぼうけんはつづく！」と記し、誕生日5／5！これからもなかよくしてねいつもありがとうございます