女優内山理名（44）が5日、インスタグラムを更新。心と体に優しい手料理を投稿した。内山はストーリーズに、「薬膳ブーケガルニを使ってブイヤベース」と記し、ハーブを使った一皿をアップ。「薬膳は心と身体をゆるめるブレンドみたい。おいしくて、リラックスしたい夜にぴったり」とコメントしている。料理好きで知られ、おしゃれで体にも優しい手料理が話題になる。21年に俳優吉田栄作（57）と結婚し、25年9月に第1子を出産した