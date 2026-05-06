中谷潤人が振り返る井上尚弥戦前編東京ドームでの井上尚弥戦を終えた世界３階級制覇王者・中谷潤人。その強さの源泉に迫る話題の書籍『超える中谷潤人ドキュメント』を上梓したノンフィクション作家・林壮一氏による試合翌日のインタビュー。中谷潤人は何を語るのか。全２回のインタビュー前編では、試合中盤までを冷静に振り返った。【「すごくいい入り方だった」】「左眼窩底骨折してしまって、まだ日程は決まっていません