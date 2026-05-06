名優メリル・ストリープは、約半世紀にもわたり第一線で活躍を続けている。ハリウッド最高峰として現役でい続けるストリープが、最近の映画に対して思うところ、そして最新作『プラダを着た悪魔２』を魅力に思うところを語った。 前作から20年ぶりの続編となった『プラダを着た悪魔２』にて、ストリープはファッション誌「ランウェイ」編集長ミランダ・プリーストリーを再演した。アンディを演じ