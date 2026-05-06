3児の母でタレントの小倉優子（42）が4月28日、自身のブログを更新。「これから暑くなると、お弁当の痛みが気になります」（原文ママ）と明かすとともに、自身が行っている“暑さ対策”を紹介した。【写真】「下から冷やして、上からは風です！」小倉優子が行っている弁当作りの“暑さ対策”小倉は「下から冷やして、上からは風です！」とつづり、写真をアップ。保冷剤らしき物の上に白米の入った弁当箱をのせ、その上から弁当