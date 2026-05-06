快進撃中のM!LKが、26/5/11付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2026年4月27日〜5月3日）で自身初となる2週連続1・2位独占を果たした。さらに、5位には新曲「アイドルパワー」（4月27日配信開始）が初登場。TOP5のうち3曲を占拠したのも自身初となった。同一男性アーティストの楽曲がTOP5に3作品ランクインするのは、2025/8/25付のMrs. GREEN APPLE以来9ヶ月ぶり。【グラフ】アーティスト別TOP500総再生数の推移