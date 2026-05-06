お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が5日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中裕二（61）とともに出演。テレビ東京系「あちこちオードリー」（火曜深夜0時半）の収録に参加したと明かした。「あちこち−」のプロデューサーは元テレビ東京の佐久間宣行氏（50）。太田は「この間、『あちこちオードリー』に呼ばれまして。珍しく佐久間が俺を使ったわけだよ」とおどけつつも、切り出し