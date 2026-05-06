初回の第1打席で先制の10号ソロ【MLB】レイズ ー Bジェイズ（日本時間6日・セントピーターズバーグ）ブルージェイズ・岡本和真内野手が5日（日本時間6日）、敵地で行われたレイズ戦に「3番・三塁」で先発出場。初回の第1打席で2試合ぶりとなる今季10号を放った。さらに、守備でも驚愕の美技を披露し、地元放送局も「何というプレーでしょう」と大絶賛だった。3-2と1点リードして迎えた5回だった。1死一塁の場面で、左打者のア