ブンデスリーガ王者のバイエルンが５月５日、2026-27シーズン用のホームユニホームを発表した。チームカラーである赤と白を基調とし、ストライプ柄が特徴。クラブは「伝統を受け継ぎながらも、現代的で存在感のあるデザイン」と説明している。この新キットがクラブの公式インスタグラムで公開されると、SNS上では「久々にドンピシャ来た」「10/10」「綺麗なストライプだ」「気に入った」「めっちゃスタイリッシュ」「美しい