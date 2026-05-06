5月6日（水）RKK気象予報士 坂本くるみ の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 連休最終日は最高の天気！ 今日は熊本県の南部ほど雲はかかやすいですが、日差しは届きそうです。気温は熊本市で26℃と夏日、阿蘇市乙姫で22℃、天草市牛深と人吉市で24℃の予想です。外でのレジャーはこまめな水分補給と紫外線対策をしっかり行ってください。また、熊本県内全域に乾燥注意報が発表されています。バ&