イラン学生通信（ISNA）から4日に入手した、ホルムズ海峡に停泊する船舶の写真/Amirhossein Khorgooei/ISNA/Getty Images（CNN）トランプ米大統領は、米国がホルムズ海峡での船舶の誘導作戦を一時的に停止すると発表した。一方で海上封鎖は維持するとし、「イランの代表団との完全かつ最終的な合意に向けて大きな進展があった」と主張した。「パキスタンをはじめとする各国の要請、イランに対する作戦における我々の目覚ましい軍事