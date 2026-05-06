コニカミノルタは２０２６年度に、生成ＡＩ（人工知能）を活用した小中学校向けの新たな学習支援サービスを展開する。問題の答えは教えず、解くための考え方を回答して学習の「伴走」に徹するのが特徴で、「答えを出さないＡＩ」で子供たちの思考力を育む。自社提供のタブレット端末などを使ったサービスに、ＡＩが対話で学習の理解を促す機能を追加する。通常の生成ＡＩを使った場合、子供が考える前に答えが分かってしまう